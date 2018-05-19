Алена Свиридова не хотела первого ребенка

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Звезда рассказала о неудачном замужестве и первых годах материнства на программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Оказалось, что Свиридова не собиралась рожать первого ребенка, да и вовсе его не хотела. Когда певица узнала, что беременна, она была студенткой. Из-за "случайного залёта" Алене Свиридовой пришлось выйти замуж за первую любовь Сергея Свиридова. Сдавать дипломную работу в университет певица пошла уже имея грудного ребенка.

Алена рассказала, что совершенно не была готова к такому серьезному повороту событий. Будучи студенткой она даже не задумывалась о рождении ребенка. С будущим мужем она познакомилась еще в школьные годы, Сергей уже тогда был студентом. У них были романтичные отношения, возлюбленный ухаживал за Свиридовой и очень любил ее.

Из-за того, что певица не была готова стать хорошей матерью и примерной женой в молодые годы, в их семье начался разлад. Несколько лет пара жила в "аду". Конец несложившейся семейной жизни положила новая любовь Свиридовой.

Певица влюбилась в другого и бросила Сергея Свиридова. В последний раз Алена говорила о своей личной жизни публично в 2012 году. Тогда на шоу "Пусть говорят" Свиридова представила своего возлюбленного 36-летнего Давида Варданяна. В данный момент подробности из личной жизни Свиридовой не известны.