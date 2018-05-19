Экс-супруга Дмитрия Пескова поразила публику "экстремальной" сменой имиджа

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"Полулысая" Екатерина поспешила успокоить поклонников и сообщила, что с ее здоровьем все порядке. Многие пользователи после просмотра фотографии с абсолютно «новой» Песковой всерьез задумались, не обманывает ли их женщина.

Экс-супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова опубликовала свежий снимок и буквально поразила публику своей «экстремальной» сменой имиджа. Речь идет именно о прическе, и Екатерина решилась состричь свои волосы максимально коротко. Сама обладательница ранее роскошной шевелюры посмеялась и подколола известного бывшего мужа фразой, что «сбрить можно не только усы».

Екатерина Пескова получила множество вопросов от подписчиков о том, не больна ли она чем-то, и не связано ли это с такой прической, однако подобные рассуждения были развеяны женщиной. Сейчас экс-жена президентского пресс-секретаря находится во Франции, где проживает уже на постоянной основе.