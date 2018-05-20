Равшана Куркова рассказала о своем отношении к детям

Сегодня, 06:30

Актриса уже скоро переступит сорокалетний рубеж, однако о союзе с мужчиной о детях девушка пока не думает. Поклонники 37-летней Курковой очень обеспокоены ее отношением к материнству.

Из-за частых вопросов девушка все же объяснила, почему она до сих пор не замужем и рассказала о своем отношении к детям. Равшана Куркова является довольно таки успешной и известной актрисой, а также очень красивой девушкой. Звезда никогда не выставляет свою личную жизнь на показ. Но в этот раз знаменитость решила обрадовать любопытных поклонников и прокомментировала слухи о своей беременности. Девушке всего лишь пришлось набрать несколько лишних килограммов для новой роли, поэтому у нее и появился животик, который многие приняли за беременность.

Равшана рассказала, что она любит детей и планирует их завести в скором времени, однако пока обстоятельства складываются так, что это невозможно сделать. Также Куркова подчеркивает, что для многих представительниц прекрасного пола материнство является главной целью в жизни, однако пока что на первое место она ставит работу в шоу-бизнесе.