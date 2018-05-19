В Арзамасе аппаратура не смогла выдержать концерт Киркорова и отключилась

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Концерт Филиппа Киркорова в городе Арзамас был под угрозой фиаско в самом конце, когда внезапно выключилась вся аппаратура и погас свет.

Концерты больших исполнителей всегда сопровождается какими-то казусами и у каждого артиста найдётся история, которая позабавит поклонников. Так произошло в очередной раз с Филиппом Киркоровым, который выступал накануне в городе Арзамас в ФОК «Звёздный». Звёздность концертного зала не смогла выдержать звёздности Филиппа Киркорова: во время последних 40 минут концерта внезапно зрители и артист погрузились во тьму.

На данный момент неизвестно, что именно привело к неприятному инциденту. Поклонники и зрители шоу сетуют на плохую организацию выступления, кто-то винит перебои в сети, которые оказались слишком сильными для аппаратуры поп-короля. Через какое-то время всё встало на свои места, и Филипп Киркоров продолжил давать концерт и раздавать автографы. Однако в социальной сети он не упомянул о происшествии и не попросил прощение публично. Поклонники не в обиде на своего кумира и посоветовали, чтобы тур Филиппа Киркорова прошёл без происшествий. А они ждут его в следующем году.