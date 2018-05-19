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Хотя Меган блестала на "свадьбе века" в шикарном наряде, ее брови испортили весь внешний вид. Так считает известный визажист. Он отметил, что проблема была в переборе с мейк-апом невесты на торжестве в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Но, несмотря на эту оплошность, в образе герцогини есть изюминка.

Известный визажист осудил «немодные» брови Меган Маркл. По мнению Юрия Столярова, проблемой стал неудачный специалист, который нанес больше косметики, чем нужно.

Внешний вид Меган оценили все гости и телезрители, но «немодные» брови Маркл осудили визажисты. Изюминкой в образе невесты стал ее темный отлив кожи, который подчеркнул уникальность и шарм внешности фотомодели. В тоже время, известный визажист оценил образ невесты, поскольку Меган выглядела «как принцесса».

Стилисты часто задаются вопросами касательно одежды Маркл, основываясь на том, что ей нужно брать пример с Кейт Мидлтон. Несмотря на рождение троих детей, она не перестает быть одной из самых обсуждаемых в мире моды женщин мира. Наряды Кейт копируют, и ей подражают.