Гарик Харламов стал обладателем сертификата на пожизненное похудение

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Юморист даже не подозревал, что гости проекта "Comedy Club" тоже могут пошутить над ним. В этом отличилась подруга Анны Седоковой родом из Армении, которая помимо «Бульдога» одарила и других резидентов.

После очередного выпуска шоу Гарик Харламов стал счастливым обладателем сертификата в салон красоты, где его ожидает «пожизненное похудение». Артисту гостья сообщила, что для получения идеального тела ему не потребуется совершать абсолютно никаких тренировок, и эти обязанности на себя возьмут микротоки, пока Харламов будет отдыхать на кушетке.

Юморист даже слегка растерялся, однако тему подхватил его коллега Павел Воля, который решил подшутить над товарищем. Но артист смеялся до тех пор, пока и ему та же девушка вручила похожий презент – сертификат для получения «бразильской попки». Публика была в восторге от такого поворота событий, когда вместо юмористов шутят обычные люди – срабатывает эффект неожиданности.