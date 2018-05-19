"На работе не пью": Семенович оправдывается в хэштегах

Звезда очень хочет выпить хотя-бы один бокал вина, но работа ее останавливает. Одобрения Анна попросила у поклонников.
Сегодня Анна ведёт день рождения у одной прекрасной девушки, думая, а не пригубить ли немного "на ход ноги". Но, по её словам, находясь на работе, она не может позволить себе такое удовольствие.
"На работе не пью!", - оправдываясь пишет под фото хэштеги Семенович.
Таким образом шикарная актриса решила пожаловаться своим фанатам в Instagram, может кто-то даст дельный совет, а то и добро в виде комментария "та один бокальчик можно, не страшно".
"Да никто даже не заметит, если выпить немножко", "Для храбрости, как говорят", "Анна, я бы и сам выпил с вами на брудершафт", "Бокал вина не помешает", - комментируют пользователи в Instagram.