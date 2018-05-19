Цвет настроения розовый: Вера Брежнева преобразилась и помолодела на 20 лет

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Певица Вера Брежнева поделилась с фанатами фотографиями своего образа. Розовые тона, окружающие исполнительницу, омолодили её на два десятка лет.

Искренним фанатам не стоит обольщаться: певица не стала кардинально менять имидж. Фотографии были сделаны для украинского модного издания, о чём пишет «ВладТайм». Для журнала, название которого также «розовое», Вера Брежнева преобразилась в своеобразную Мальвину. В первую очередь, самой заметной переменой стал цвет волос певицы.

«Цвет настроения розовый», - как описывают фотосессию поклонники, интересуясь, почему всё же дизайнеры не выбрали другие цвета. Тем не менее фото получились настолько удачными, что из паспорта Веры Брежневой «ушло» около 20 лет. Певицу действительно назвали подростком, несмотря на то, что ей 36 полных лет. Самой женщине работы тоже очень понравились. А фанаты предлагают задуматься над тем, чтобы добавить розовый оттенок в шикарный блонд певицы.