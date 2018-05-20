«Мировая безвкусица»: Набирающий популярность тренд в платьях раскритиковали в Сети

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Жёлтое платье с цветочным принтом ниже колена и только с одним рукавом – такой образ популярен у разных знаменитостей. Его видели у Эммы Стоун и Кристен Белл, Джессики Альбы и Софии Аморузо. Однако в Сети не могут понять, за что наряд так любим звёздами, как сообщает VladTime.

Артисты не раз говорили о том, что их мода сильно отличается от той, какая у простых людей, и постепенно это принималось. Однако есть такие наряды, насчёт которых в Сети никак не могут согласиться с тем, что это просто «тренд, который не всем дано понять». Одним из таких и стало жёлтое платье с цветочным принтом, имеющее только один рукав и идущее ниже колена.

Разные знаменитости, включая Эмму Стоун и Кристен Белл, появляются в нём на светских мероприятиях. Изменения видны разве что в аксессуарах и обуви. По мнению пользователей Сети, это просто «массовое помешательство и мировая безвкусица».