Мадонна призывает к миру в Палестине

Сегодня, 18:05

Знаменитость в новой публикации обратилась к своим поклонникам с важным заявлением. Звезда подчеркнула, что ее молитвы сейчас направлены на Техас, а также рассказала о «маленьком огоньке», которому позволит сиять.

Мадонна сообщила, что призывает всех к миру в Палестине, о чем искренне желает в данный момент. Певица отдельно выделила, что молится за Техас, где накануне преступники стреляли неподалеку от одной из школ, вследствие чего есть погибшие. Артистка в конце обращения заявила, что хочет мира во всем мире.

Подписчики на странице знаменитости оставили более 700 комментариев, и каждый пользователь выражал собственное мнение относительно ситуации. Многие просто похвалили кумира за такое обращение, а другие отметили, что никакие молитвы не могут исправить ситуацию, а в данном случае необходимы решительные действия.