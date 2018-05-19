Водонаева сравнила невесту Меган Маркл с Леной Миро

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Алена Водонаева выложила в своем Instagram пост в связи с недавней свадьбой принца и Меган Маркл. Девушка сравнила невесту с журналисткой Леной Миро.

Миро больше известна как блогер «Живого журнала», девушка родилась в Старом Осколе, а потом училась в Кембриджском колледже. После чего Миро работала в качестве синхронного переводчика. Многие подписчики поддержали Водонаеву, подчеркнув, что Маркл и правда имеет сходство с Леной. Однако большинство приняли подобную публикацию в штыки. Многие недолюбливают Елену из-за ее деятельности в качестве скандального блогера и журналиста.

Подписчики Алены сразу принялись сравнивать девушек. Фанаты Миро написали, что для того, чтобы быть принцессой Лене не нужен принц, а хейтеры доказывают, что нельзя сравнивать журналистку и Маркл. Алена Водонаева лишь пожелала новоиспеченной невесте здоровья и любви, никак не отреагировав на критику пользователей в комментариях:

"Красивая. На Лену Миро похожа сегодня

Екатерина Александрова - Корреспондент РИА VistaNews

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