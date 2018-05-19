«Утратил веру»: Леонид Агутин показал детские снимки и рассказал о своём отношении к пионерии

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В День пионерии ряд артистов, заставших то время, вспоминали детские годы. Однако были среди них и те, кто разуверился в пионерских идеалах. Именно таким оказался певец Леонид Агутин, как сообщает «Версия.Инфо».

Его также в своё время приняли в пионеры. Агутин показал снимок с церемонии, где счастливо улыбася. Это позволило фанатам возродить память о своём пионерском детстве, которое казалось им очень хорошим и добрым. Однако Агутин так не считал. По словам певца, на церемонии принятия вера в пионерскую символику была, но она закончилась примерно к 13 годам.

Некоторые подписчики в ответ подчеркнули, что как раз и не надо было верить, а просто стараться. Также они засомневались, что Агутин в 13 лет мог понять, что ему не нравится быть пионером. Интернет-пользователи посчитали, что певец просто «открещивается» от тех времён, как сейчас делают многие артисты.