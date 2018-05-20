Кардашьян раскритиковали из-за фотографии голых детей в ванной

Сегодня, 02:45

Ким постоянно публикует новые фотографии в своем Instagram, радуя тем самым своих подписчиков и фанатов. На этот раз звезда опубликовала фотографию детей, купающихся в ванной.

На данный момент Ким растит троих детей: сына Сэйнта и дочек Норт и Чикаго. Многодетная мать очень любит своих детей, и, как и любая мама, постоянно фотографирует их. На этот раз девушка сфотографировала малышей в ванной. Норт и Сэйнт купались в ванной без одежды, а снимок очень возмутил общество. Многие начали критиковать Ким как мать, так как она выставляет жизнь детей на показ, хотя они еще не могут этому воспрепятствовать.

Некоторые говорят, что нельзя выставлять такие фотографии, так как в Интернете полно неадекватных людей. Однако сама девушка никак не отреагировала на нелестные высказывания в свою сторону, и даже не удалила фотографию, которую раскритиковали фанаты, из своего аккаунта.