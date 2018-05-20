«Форменное издевательство»: Галкин провёл эксперимент над фанатами

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Юмористу Максиму Галкину внезапно захотелось почувствовать себя учёным и проверить, что же люди услышат на небольшой записи. Фанаты стали жаловаться, что это «форменное издевательство», как сообщает VladTime.

Максим Галкин показал ролик, в котором рассказывал о феномене цвета платья. Сейчас в тренде то, что же человек услышит – «лорел» или «йенни». По словам юмориста, различия в этом плане есть даже у него в семье. Он сам слышит «лорел», а Алла Пугачёва – «йенни». Всё дело в том, как люди воспринимают высокие и низкие частоты.

Большинство подписчиков заявили, что слышал именно «лорел». Однако сам эксперимент Максима Галкина интернет-пользователям не понравился. Люди заявили, что подобные опросы им кажутся не правильными и не честными, учитывая, что юморист проводил его явно просто шутки ради.