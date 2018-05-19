Наследница Владимира Турчинского стала успешной моделью

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Об этом ранее ходили слухи, но дочь бодибилдера не оставляла попыток стать знаменитой благодаря себе, а не отцу. Накануне скромная девушка призналась, что уже может кое-чем похвастаться.

Наследница Владимира Турчинского сообщила о старте модельной карьеры. Ксения рассказала в недавнем интервью, что не оставляла мечты о том, чтобы стать знаменитой благодаря своему труду. Теперь модель успешно участвует в проектах и бьюти-акциях. Неоднократно была замечена на мероприятиях фешен-индустрии.

Но поверить в это не могли или не хотели пользователи Сети. Некоторые считали, что наследница Владимира Турчинского не может быть моделью, поскольку ей хватить славы отца. Однако сейчас она стала успешной моделью, но не России, а в Китае.