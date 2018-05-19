Жительнице Чебоксар пообещали новый нос в программе "Давай поженимся"

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На днях в Москве провели очередные съёмки известной программы "Давай поженимся", в которых приняла участие Ксения Глунцова. К сожалению девушки, её не выбрал жених.

"Принимаю участие в программе уже пять лет подряд. На это раз среди трёх девушек выбирал жених из Феодосии. К сожалению, я не вышла в фаворитки. Ему больше пришлась по душе женщина из столицы с ребёнком. Я не особо расстроена и надеюсь встретить свою судьбу", - рассказала Ксения.

По её словам, бессменная телеведущая передачи "Давай поженимся" Лариса Гузеева пообещала жительнице Чебоксар новый нос.

"Сейчас я нахожусь на медицинском осмотре и сдаю анализы. Есть надежда, что до августа, когда будет юбилей программы, я буду сногсшибательной", - заключила Ксения.