Ольга Бузова рассказала об идее нового клипа

Сегодня, 16:18

Певица, которая уже год подряд рвёт все рейтинги своими результатами, очередной раз возглавила с новым треком iTunes, и презентовала новый клип с очень актуальной идеей.

Ольга опубликовала в Instagram новое фото из клипа, а также написала целый пост благодарности и объяснение идеи нового клипа.

"Читаю ваши комментарии под тизером с моего клипа #Чемпион и понимаю, что нам удалось передать настрой и эмоции. В клип заложено 3 очень важных идеи первая, что ты должен идти вперёд, несмотря на все препятствия на своём пути, несмотря на сложности, негатив, сплетни и злые языки! В моем случае, я ещё благодарю всех #моихлюдей, которые поддерживают меня всегда ❤#моилюдивсегдасомной вторая поддержать наших спортсменов накануне Чемпионата мира по футболу и сказать им, что для нас они уже Чемпионы, мы верим в вас и болеем всей страной. третья напомнить всем, что Россия Великая держава в спорте!" - пишет Бузова.