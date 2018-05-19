Постаревший Никита Джигурда голодает

Сегодня, 16:05

Эпатажный актер шокировал поклонников внешним видом. Джигурда сильно поседел, а его лицо покрылось множеством старческих морщин.

Постаревший Никита Джигурда рассказал перед выпуском программы на "Первом канале", что он голодает. Отказаться от пищи артист посоветовал и своим поклонникам. Джигурда считает, что именно голодание помогает ему оставаться бодрым и здоровым. Актер считает, что отказ от употребления пищи на определенный период помогает ему выводить свой организм из стресса и депрессии. Актер советует при стрессовом состоянии "загнать" организм в еще более критичную для него обстановку перестать есть.

Журналистка, которая общалась с Никитой Борисовичем, отметила, что он совершенно не похож на человека, который голодает. На что актер ответил, что делает подобное с собой регулярно. После короткого интервью Джигурда посетил шоу Елены Малышевой на "Первом канале". Он решил проверить, достаточно ли у телеведущей опыта и грамотности в вопросе голодания и ее пользы для организма.