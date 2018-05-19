Свадебная диета принца Гарри оказалась эффективной и на «простых» людях

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Энтузиаст решил неделю прожить на свадебной диете, которой придерживался принц Гарри перед бракосочетанием с Меган Маркл, и она неожиданно оказалась эффективной. Диета даже заставляет задуматься о своём здоровье.

Рацион, составленный диетологом Мишель Дудаш, может показаться для многих нереальным и посильным только известным персонам, которые постоянно практикуют гастрономические самоистязания. Энтузиастом, решившимся представить себя принцем Гарри перед свадьбой, стал сотрудник издания Business Insider. Он рассказал, что рацион должен состоять из цельных и необработанных фруктов, исключая жиры, углеводы и вредную пищу.

Детально расписав свой день, мужчина отметил, что из-за питательности и «изящности» кухни он стал чувствовать себя более уверенно. Это заставило его пересмотреть и изменить подход к питанию. Свежие фрукты в контрасте со скромно приправленными блюдами не вызывают желание всё посолить или добавлять сахар. Также необходимо постоянно пить воду, забыв о других напитках. Экспериментатор уверен, что при выполнении элементарных упражнений можно в короткие сроки сбросить вес и изменить жизнь.