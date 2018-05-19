"Состоялось!!!": Анна Седокова по-женски завидует Меган Маркл

Сегодня, 15:18

Фотомодель сегодня стала официальной женой принца Гарри и получила титул Королевского Высочества герцогини Суссекской. Седокова, будучи дважды разведенной, обрадовалась свадьбе в королевской семье.

Один из комментаторов под ее постом в Instagram возмутился, что певицу интересует свадьба, которая не имеет отношения к России. Более того, поклонник экс-солистки группы "ВИА Гра" напомнил, что английская империя была врагом российской империи, поэтому Седокова не должна распространять на своей странице подобные посты и выражать поддержку британской королевской семье. В комментарии к посту звезда написала: "Состоялось!!!".

Другие поклонники нашли объяснение пристальному вниманию Седоковой к бракосочетанию принца Гарри и фотомодели Меган Маркл. Они уверены, что Анна по-женски завидует девушке, которая заключила удачный брак. Сама же Седокова, имея за плечами два официальных брака и воспитывая троих детей от разных мужчин, не смогла реализовать себя в семейно жизни и стать счастливой с одним мужчиной.