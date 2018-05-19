Миро обиделась на Facebook

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Facebook, по мнению известного блогера и писательницы, фактически умер. Миро считает, что безопасность в социальных сетях уже давно является мифом, однако очередное действие модераторов вызвало особую обеспокоенность у знаменитости. По ее мнению, сайт ожидает лишь один исход – люди «сваливают» с платформы.

Лена Миро рассказала, что совсем недавно ее страничку на Facebook заблокировали, причем на целый месяц. Писательница обиделась и решила рассказать, по какой причине так произошло. Оказывается, поводом для этого стала ссылка блогера на собственный Telegram-канал, где следить за жизнью и переписками пользователей модераторы не намерены.

Знаменитость считает, что вскоре Facebook и вовсе перестанет быть интересным для общественности, ведь все персональные данные потребителей находятся под угрозой, а теперь и вовсе – блокируются аккаунты по непонятным причинам. Миро считает, что люди уже «сваливают», и так будет продолжаться до тех пор, пока платформа и вовсе опустеет.