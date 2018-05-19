Лысый Том Харди удивил поклонников своим внешним видом на королевской свадьбе

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Гости на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл не перестают удивлять своих поклонников. Сенсацией стал Том Харди, который появился на церемонии с необычной причёской.

Люди, которые наблюдали за приходом знаменитостей на телевидении, были восхищены масштабами события. Звёздные кумиры, прибывающие в часовню Святого Георгия в Виндзоре, не переставали удивлять своих фанатов. Особенно выделился английский актёр Том Харди. Многочисленная публика не ожидала увидеть любимого кумира полностью лысым.

Оказалось, что актёр подстригся для съёмок нового фильма. Фанаты удивились тому, что даже Тома Харди пригласили на церемонию. Появление звезды вызвало больший ажиотаж, чем на церемонии «Оскар».

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свою свадьбу 2640 известных представителей высшего общества. На церемонию в часовне Святого Георгия в Виндзоре было приглашено около 600 звёздных гостей. Зрители, которые наблюдали за прибытием гостей, утверждают, что королевская свадьба была лучше, чем знаменитая красная дорожка премии «Оскар».