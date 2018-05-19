Наряд 44-летней Виктории Бэкхем на королевской свадьбе поразил общественность

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Виктория Бэкхем, как кажется, без усилий смогла восхитить всех своим нарядом на королевской свадьбе. Конечно, он во многом напоминает тот, что был на свадьбе Кейт и Уильяма, однако не многие поставили ей это в укор.

44-летняя Виктория Бэкхем является всемирно признанной иконой стиля, а потому всем было очень интересно, какой же наряд она выберет для торжества. Как оказалась, это скромное миди-платье по щиколотку глубокого синего цвета. Платье выделяется длинными причудливыми рукавами, узким глубоким вырезом и длинным галстуком с серебряной застежкой. Образ дополняет сетчатая шляпка и оранжевые туфли с острым носом.

Напомним, что в подобном платье Бэкхем появилась на свадьбе Кейт и Уильяма. В 2011 она была беременна, а потому свободный крой был вынужденной мерой. Но все равно, поклонники оценили ненавязчивый и красивый костюм певицы.