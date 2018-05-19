«Боже, какие труселя»: Анастасия Волочкова опубликовала фото в «бабушкиных панталонах»

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Легенда российского балета Анастасия Волочкова продемонстрировала все прелести своей фигуры на новом фото. Вместо привычных платьев в пол женщина надела «бабушкины панталоны».

Анастасия Волочкова исправно следит за трендами в российском Интернете и не забывает ежедневно подливать масло в огонь вокруг скандальности своей персоны. Так, заменив длинные платья, Анастасия поделилась с поклонниками утренним снимком. Его она сделала в своей роскошной ванной комнате, и чтобы ещё раз подчеркнуть своё превосходство написала, что спала в свой выходной как могла долго.

Фотография в очередной раз получала массу критики и породила споры между фанатами и хейтерами звезды. Однако самые внимательные из них заметили на женщине не привычные штаны клёш, а всего маленькие шорты, которые они с удовольствием назвали «труселями». Неизвестно, что именно надето на Волочковой, но поклонники отметили, что нежный покрой и обилие цветочков неплохо контрастируют с «колючим» характером балерины.