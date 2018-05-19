В новом клипе «Иванушек international» снялись рыжие модели из Вологды

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Коллектив «Иванушек international» пополнился рыжими бестиями на период съемок нового клипа. Проект под названием «Чудо» артисты запланировали с интересной и довольно необычной задумкой. В соцсетях уже появились некоторые кадры с процессом съемок, однако о выходе готовой версии знаменитости пока не сообщали.

По рассказу «Иванушек international», в их новом клипе снялись исключительно рыжие модели, которыми стали и несколько представительниц творческого коллектива из Вологды. Все участники съемок имели разные оттенки рыжих волос, один из солистов также выделяется подобной особенностью, что всегда оставалось для фанатов причиной восхищаться Андреем Григорьевым-Апполоновым больше, чем остальными артистами коллектива.

Сам исполнитель назвал съемочный процесс настоящим съездом рыжеволосых и был восхищен процедурой. Каким получится клип, пока не известно, однако все задействованные персонажи и «Иванушки international» остались под впечатлением.