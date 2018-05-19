Анна Седокова рассказала, что весь день будет следить за королевской свадьбой

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Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о том, что считает свадьбу принца Гарри и Меган Маркл «свадьбой века». Чем именно британцы заслужили такой восторг со стороны певицы неизвестно. Однако благодаря ей многим стало понятно, как посмотреть трансляцию свадьбы онлайн.

На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала пост, в котором рассказывает, как она счастлива из-за того, что буквально через час сможет увидеть «свадьбу века». Также телеведущая призывает своих подписчиков оторваться от дел и присоединиться к просмотру. Чтобы облегчить поиск онлайн-трансляции, Седокова рассказала, на каких ресурсах ее можно будет найти.

Многие подписчики поблагодарили актрису за своевременный совет, ведь многие хотели бы взглянуть на свадьбу, но где именно – никто не знает, потому что телевизорами давно не пользуются. Фанаты поддержали восторг Седоковой по поводу королевской свадьбы. Других интересует, какое же платье наденет невеста. Всем интересен дизайн и фасон. Кроме того, поклонники радуются, что уже через пять минут узнают о том, какой титул получит принц Гарри – герцог или граф.