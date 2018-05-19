Рустам Солнцев нашел доказательства, что Нагиев гей

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Звезда "Дом-2" намекнул, что рядом с телеведущим никогда не видели его жену. Возможно ее и вовсе не существует.

В своей рубрике "Добрый Руся" Солнцев обсудил личность Дмитрия Нагиева, который всегда пользовался огромной популярностью у женщин. Звезда "Дом-2" отметил, что никто и никогда не видел рядом с телеведущим его супругу. Таким образом Рустам нашел доказательства, что Нагиев гей и ему "нравятся мальчики".

Солнцев попытался доказать, что Нагиев гей после того, как "скрытный" ведущий и актер начал иронизировать над Ольгой Бузовой. Рустам считает, что Нагиев не имеет права так относиться к девушке, которая когда-то доверила ему свои интимные секреты, присылая эротические фото и видео.

«А вы когда-нибудь видели женщину Нагиева? Ну хоть одну? Я вот не видел. Что думаете?», - отметил в своей рубрике звезда "Дом-2".

На самом деле Нагиев всегда скрывал от глаз поклонников и недоброжелателей свою семью. Он считает, что постороннее мнение не пойдет на пользу его семейному счастью.