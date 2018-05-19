Бабушка из «Дом-2» Марина Тристановна показала фигуру в бикини

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ЭЭкс-участница проекта продемонстрировала, как проводит время со своими близкими. По словам Марины, ей удается совмещать любовь и семью.

Марина Тристановна опубликовала в социальной сети снимки своего времяпрепровождения с родными, а также показала фигуру в бикини. Поклонники сразу приметили, что молодая и энергичная бабушка из «Дом-2» активно гуляет со своей внучкой и продолжает вести «светскую» жизнь. У Марины Тристановны также опыт удачного замужества, ее избранником стал предприниматель Александр.

Ранее Марина Тристановна сообщала, что он стал ее мужчиной во всех смыслах. К фото в бикини автор добавила подпись, которая продемонстрировала, что в ее жизни все складывается хорошо.

«Думала, что придётся делить время и внимание ... Счастлива, что не пришлось! Я нужна внучке, дочке, мужчине ...», - сообщила бабушка из «Дом-2».

Поклонники Тристановны пожелали ей удачи и поблагодарили за новую «сториз».