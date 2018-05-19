«Пионеры еще вернутся»: Тина Канделаки поздравила россиян с Днем пионерии

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Телеведущая убеждена, что пионеры снова появятся в нашей стране. 19 мая Россия возвращается во времена СССР, празднуя День пионерии, именуемый в наши дни Днем детских общественных объединений.

Мимо одного з главных праздников советских школьников не прошла Тина Канделаки. Именитая телеведущая поздравила россиян с Днем пионерии в Twitter забавной карикатурой «Пионеры еще вернутся».

День пионерии берет начало с 19 мая 1922 года, когда конференция комсомола постановила повсеместно сформировать пионерские отряды. Во времена СССР праздник советских школьников сопровождался «Ленинскими уроками» и соревнованиями между дружинами в успеваемости и прочих дисциплинах.

Помимо России, День детских общественных объединений празднуют бывшие государства СССР. КПРФ ежегодно принимает молодежь в пионеры у Мавзолея Ленина. Мероприятие сопровождается вручением красных галстуков и небольшим концертом. В 2012 году, когда День пионерии отмечал 90-летний юбилей, Геннадий Зюганов с коллегами приняли в пионеры свыше 5 тысяч школьников.