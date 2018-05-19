35-летняя Анна Седокова напугала поклонников морщинистыми руками

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Фотография 35-летней Анны Седоковой испугала её поклонников. Внимание подписчиков вместо купальника и фигуры звезды привлекли морщины на её руках.

На своей странице в Instagram Седокова опубликовала запись, в тексте к которой говорится о том, чем лучшая женщина отличается от идеальной. На фотографии Анна стоит в одном купальнике, который подчеркивает её красивую фигуру. Но внимание подписчиков приковали её руки, которые рассказали о проблемах 35-летней звезды с морщинами.

Поклонники предположили, что певице стоит воспользоваться увлажняющими кремами для рук, что улучшит состояние кожи. Морщины отчётливо заметны из-за того, что Седокова поставила руки на пояс. Недовольные поклонники решили упомянуть и грудь звезды, которую они предложили еще больше накачать силиконом. Однако самые преданные фанаты Анны решили не обращать внимания на гневные замечания других подписчиков, просто восхитились внешним видом секс-символа шоу-бизнеса.