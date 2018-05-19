«Янни» или «Лорель»: Известная ведущая «Секрета на миллион» попыталась раскрыть тайну

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Новый тренд, который породила аудиоиллюзия, заинтересовал не только обычных пользователей Сети, но также известных политиков и звёзд. Лера Кудрявцева также присоединилась к спорам, однако, её попытка раскрыть тайну «Янни» или «Лорел» была неудачной.

В мире стала популярна аудиоиллюзия, которая разделила людей на тех, кто слышит «Янни» и тех, кто утверждает, что говорят «Лорел». В Интернете яро спорят пользователи, а звёзды и политики также пытаются разгадать тайну. К тренду присоединилась и телеведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева.

На своей странице она выложила аудиозапись и спросила своих подписчиков о том, что они слышат. Телеведущая рассказала, что она спорит со своим мужем, так как он слышит чётко «Янни» в то время как сама звезда утверждает, что говорят «Лорел».

В комментариях все попытки поклонников дать рассудить супружескую пару закончились тем, что они также запутались и не смогли найти правильный ответ.

Однако эксперты уже ответили на данный вопрос. Они утверждают, что данная аудиозапись является аудиоиллюзией: человек слышит одновременно два имени, однако, в зависимости от его особенностей слуха и устройства, на котором он прослушал загадку, каждый слышит только одно имя «Янни» или «Лорел».