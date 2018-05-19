Анфиса Чехова обнажила ножки на новом диване

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Идеальные ножки эпатажной телеведущей поразили подписчиков Instagram. Чехова для нового фото надела сексуальный красный пеньюар, который удачно подчеркивает пышные формы.

Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенным снимком, где хотела похвастать обновлением мебели. Знаменитость расположилась лёжа на новом диване, демонстрируя свои стройные ножки, чем привела в восторг своих фолловеров. Поклонники оказались более заинтересованы внешностью своего кумира, чем обстановкой в её квартире. За короткий промежуток времени снимок набрал несколько тысяч отметок «Нравится».

«Помните, я обещала вам показать свой новый диван? Вот, смотрите)) Я выбрала большой и удобный диван благородного серого цвета)))», - подписала снимок телеведущая.

Напомним, что Анфиса Чехова довольно часто радует подписчиков своими откровенными фото. Не так давно она предстала перед поклонниками без нижнего белья.