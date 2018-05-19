Улыбающийся сын Рудковской вызвал восторг у поклонников

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Яна Рудковская опубликовала снимок 3-летней давности, на котором она с сыном Александром находится в одном из французских замков. Внимание поклонников привлекла улыбка мальчика, которую им не удавалось наблюдать уже долгое время.

Опубликованный Рудковской снимок привлёк внимание подписчиков сразу по двум причинам. Многих удивило, что с момента, который запечатлён на фотографии, успело пройти целых три года, хотя им кажется, что видели изображение совсем недавно. Внимание других привлекла улыбка на лице Саши, которую они не наблюдали уже длительное время. Действительно, ребёнок, держась за руку с мамой, имеет довольно радостный вид.

Ранее поклонники обвиняли Яну за попытки заработать на детстве сына, который снимается для обложек модных журналов. Многим тогда показалось, что тренировки и фотосессии слишком изнурительны для мальчика, ведь он перестал улыбаться и выглядеть жизнерадостным. «А говорили, что он не улыбается», - написал один из подписчиков Яны.