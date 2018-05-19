Ольга Бузова выдвинула свою кандидатуру для участия в «Евровидении-2019»

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Юлия Самойлова стала жертвой критики Бузовой. Телеведущая нелестно высказалась о её номере на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

Свою кандидатуру для участия в «Евровидении-2019» предложила Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» заинтриговала общественность достаточно самоуверенным заявлением, отметив, что она сможет вывести Россию в финал международного вокального состязания. Пиар-менеджер знаменитости тонко намекнул, что телеведущая может стать российской представительницей на конкурсе и готова выступить на самом высшем уровне. Сама же Бузова уже даже успела раскритиковать конкурсантку этого года Юлию Самойлову за её неудачное выступление. Теледива назвала девушку «недостаточно опытной» для мероприятия такого рода и высказала мнение, что ей не хватило уверенности.

Ранее мы писали, что актёр Дмитрий Певцов назвал «Евровидение» площадкой для продвижения политических интересов. По мнению знаменитости, конкурс уже давно стал таковым, поэтому России следует пересмотреть своё поведение в рамках данного мероприятия, если она рассчитывает на какой-либо успех.