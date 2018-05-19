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«Мама же тоже участвовала»: Кожевникова похвасталась успехами сына

Сегодня, 11:00

Опубликовала фото наследника Мария в соцсети и написала, что в ее ребенке соединены две стихии: смесь хоккея и художественной гимнастики.

Кожевникова похвасталась успехами сына и презентовала подписчикам уникальное фото. Где малыш тянет носочек и держит клюшку одновременно. Такой талант ребенка Кожевникова назвала просто «мама же тоже участвовала». По ее словам, она тоже участвовала в рождении сына, чем объясняется его тяга к спорту. Поклонники также оценили умения ребенка и написали лестные комментарии в адрес мальчика.

«По стопам дедушки )))))», - подчеркивает подписчица.

«Похож на вас ) Красавчик )», - написала поклонница.

К слову, накануне Мария Кожевникова ответила всем недоброжелателям публикацией в соцсети по поводу атак в адрес ее внешности. Звезда сообщила хейтерам, что ничего в себе не переделывала и не прибегала к помощи пластических хирургов.

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