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Лидер мнений считает, что большинство «самцов» в России представляют собой «самодовольных чмо».

Известный блогер Лена Миро раскритиковала мужчин России, высказав в личном блоге недоумение тем, что женщины предпочитают их вместо других, более привлекательных и требовательных к себе представителей мужского пола. Здесь же она задалась вопросом: как можно заниматься сексом с «мужиками» из России, которые считают себя королями секса, но при этом, совершенно неуклюжи в постели. Миро приводит в пример итальянцев, которые не подойдут к девушке, если у них нет красивого загара, а пресс не разбит на «кубики».

При этом, блогер не упустила возможности напомнить о роли мамы в жизни российских мужчин. Она, по словам Миро, является «священной коровой», которой позволяется лезть в личную жизнь семьи сына.

Ранее Лена Миро раскритиковала победительницу «Евровидения» певицу Нетту. Она высказал мнение, что та «испортит имидж» израильских красавиц. Саму знаменитость она считает «безобразной».