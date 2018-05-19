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Причиной стала не финансовая необходимость, а практичная – певица призналась в шопоголизме. По ее словам, проблема должна решиться, если она избавится от ненужных вещей.

Анастасия Стоцкая распродает свои наряды за полцены. Об этом артистка рассказала преданным подписчикам в социальной сети. Для этого планирует создать специальную страничку, где свои наряды Анастасия готова продать за полцены.

«Я - неисправимый шопоголик. В моем гардеробе вещам от тесноты не хватает места, половина их даже перекочевала домой к маме, многое подарено друзьям, знакомым. Среди вещей полно тех, которые я надевала буквально пару раз и которые мне больше не нужны по разным причинам!», - написала Стоцкая.

В планах певицы распродать свои наряды за полцены, также речь идет об обуви, сумках, очках.