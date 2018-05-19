Кайли Дженнер поразила поклонников пышными формами

Сегодня, 09:56

На сногсшибательной фигуре 20-летней американской модели Кайли Дженнер никак не сказались недавние роды, о чем фанаты голливудской звезды неустанно трезвонят в Instagram.

«Ребята, было очень приятно видеть вас всех сегодня. Мой клуб в Сан-Франциско будет открыт еще несколько дней, поэтому не пропустите», - прокомментировал сестра Ким Кардашьян «горячее» фото в Instagram.

В многочисленных комментариях фанаты отметили потрясающий внешний вид кумира. 1 февраля текущего года Кайли Дженнер родила рэперу Трэвису Скотту дочь, а спустя несколько месяцев поразила поклонников пышными формами. Как видим, роды никак не навредили эффектной фигуре голливудской звезды.