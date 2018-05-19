Ведущая «Орёл и Решка. Шопинг» впервые исполнила песню на большой сцене

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Мария Ивакова поделилась со своими подписчиками впечатлениями после её первого выступления на сцене. Ранее телеведущая пела только в детстве, однако на концерте её экс-коллеги Антона Лаврентьева 17 мая она решила сделать важный шаг, исполнив песню на большой сцене.

«Вышла из зоны комфорта» - так звезда описала свой первый опыт выступления на сцене в качестве певицы. Ранее, как сообщила Мария Ивакова, она пела только в хоре, несмотря на то, что упорно занималась вокалом. Ведущая «Орёл и Решка. Шопинг» призналась в том, что она стесняется своего голоса из-за частых замечаний её матери, которая постоянно просила её прекратить исполнять песни в её присутствии.

Но концерт коллеги телеведущей Антона Лаврентьева, который состоялся 17 мая, помог Марии побороть свой страх и выступить на сцене. Несмотря на то, что она упорно готовилась к своему выступлению, телеведущая им недовольна, так как забыла всё, чему её учил преподаватель вокала: «Петь в микрофон с наушниками с живыми музыкантами - совсем по-другому, чем в комнате под пианино».

Однако, как призналась сама Мария Ивакова, она не сорвала концерт её знакомого, а сам Антон Лаврентьев был доволен её выступлением и в скором будущем они споют в дуэте.