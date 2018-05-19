Не принц-полукровка: Судебный эксперт доказал родство принца Гарри и принца Чарльза

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Одна из величайших теорий заговора о том, что принц Гарри не является сыном принца Чарльза, может быть полностью разрушена. Приближённый к королевской семье эксперт, делавший анализ внешности принца Гарри и офицера Хьюитта для суда, раскрыл карты.

Daily Star пишет, ссылаясь на неназванного эксперта по наследственности, что внешние сходства между принцем Гарри и любовником принцессы Дианы почти отсутствуют и не могут свидетельствовать о родстве. Мужчины похожи только подбородками. Рыжеволосость также можно отбросить: брат принцессы Дианы был рыжеволосым, как и принц Гарри сейчас. Тогда как Джэймс Хьюитт имеет тёмный оттенок волос.

Разный цвет и посадка глаз, рост, зубы (принц Гарри имеет датский и греческий тип зубов, а Хьюитт – типичный английский), размер и форма ушей принца Гарри унаследованы от принца Уильяма. Однако британцы не верят таинственному эксперту и призывают королевскую семью самостоятельно расставить точки и провести публичную экспертизу ДНК.