Врачи спасли от аппендицита Машу Ефросинину

Поездка в Луцк едва не обернулась для 38-летней звезды Маши Ефросининой госпитализацией с непредвиденными последствиями. Благо на подмогу подоспели вовремя врачи.
Певица опубликовала в Instagram фото с Волынской областной клинической больницы, рассказав фанатам о ЧП в Луцке. Приехав в город, Ефросинина почувствовала резкую боль внизу живота. Опознав аппендицит, звезда направилась в госпиталь, попав в руки профессионалов своего дела. Врачи спасли украинскую певицу от аппендицита, сделав период ее пребывания в больнице максимально приятным. В частности, медики развлекали Машу Ефросинину различными шутками.
В качестве благодарности певица опубликовала в Instagram совместное со своими спасителями фото, поблагодарив их за профессионализм и приятное общение.