Наргиз Закирова пожаловалась на хамство сотрудников «Аэрофлота»

Сегодня, 08:30

Певица Наргиз Закирова испытала настоящий шок, когда её пятилетняя воздушная идиллия с «Аэрофлотом» прервалась грубостью и хамством проводников. «Аэрофлот» не заставил долго ждать ответа.

В социальной сети Наргиз пожаловалась фанатам, что впервые за годы ежедневных полётов разочаровалась в компании. По словам исполнительницы, её сначала не пускала в самолёт бортпроводница, которую она назвала «существом» и «чудищем», «монотонным, громким, поставленным голосом, извергая ротовым отверстием словесный поток». Позднее к ней присоединился представитель «Аэрофлота». А причиной конфликта послужила собачка Наргиз, которую та перевозила в мягкой переноске.

Женщина упомянула, что знание правил перевоза животных на борту у сотрудников «Аэрофлота» отсутствует, а полные ненависти и злобы глаза и отношение – наоборот. Уже вскоре Наргиз ответили из компании и извинились за неприятный полёт, отметив, что проверка выявила нарушение со стороны певицы. «Аэрофлот» также предложил ей ещё раз ознакомиться с «правилами», что поддержали некоторые поклонники, которые устали от своевольства звёзд и их питомцев на борту.