Андрей Малахов на КамАЗе повторил поездку Путина по Крымскому мосту

Сегодня, 07:50

Андрей Малахов показал, что КамАЗ, как новое средство передвижение горожан становится все более и более популярным, после памятного открытия президентом Путиным Крымского моста. Теперь даже на эфир Малахов и Стоянов добираются на КамАЗе.

На своей странице в Instagram Андрей Малахов выложил анонс к будущему выпуску программы «Привет, Андрей». На ролике видно, как телеведущий вместе с Юрием Стояновым едут на КамАЗе, при этом Стоянов не понимает, почему они выбрали такой необычный транспорт. На что Малахов ответил: «Юрий Николаевич, сейчас все важные люди ездят на КамАЗе». После этого от актера возражений не поступало, лишь предложение пристегнуться, на что Малахов ответил отказом.

Несмотря на то, что некоторые подписчики попросили юмориста не трогать президента, многие согласились с тем, что ролик все же забавный. Правда фанаты так и не выясняли, по-настоящему ли Малахов ведет, или же это постановка.

Также Малахов отметил, что сегодня программе «Городок» исполнилось 25 лет. Фанаты вспомнили, как им нравилась передача и пожалели, что сейчас ее уже нет на экранах.