Похорошевшую Ирину Пегову не узнали поклонники

Сегодня, 08:52

Актриса устроила провокационную фотосессию. Звезда продолжает удивлять общество и экспериментировать со своей внешностью.

Хоть она и была на кадрах в одежде, поклонники могли заметить, что от неё исходит сексуальность. Мало того, на одном из опубликованных фото на своей странице преобразившуюся девушку поначалу даже не узнали поклонники.

Возможно, снимки могли быть обработаны в фотошопе, тем не менее, результаты просто шикарны. И действительно оказалось, что она смогла сильно похудеть. Хотя актриса и не переживала по поводу своей фигуры, даже в детстве, когда её называли "селёдка" за то, что была худой и в более старшем возрасте, когда у неё появилась полнота.

На протяжении долгих лет ограничений Ирина Пегова выработала одну действенную для себя норму поведения, не обращая внимания на критику со стороны общества.