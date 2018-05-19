"Жутко как-то стало": 33-летняя актриса Машкова ужаснула внешним видом

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Откровенный снимок опубликован в социальной сети Instagram. На фото видно, какие изменения произошли с вечно молодой и красивой Марией, звездой сериала «Не родись красивой».

Накануне 33-летняя актриса Машкова ужаснула внешним видом свих подписчиков Instagram. Фанаты усмотрели на лице звезды седину, морщины и признаки старости. Необычным внешним видом Мария ужаснула многих пользователей Сети, но призналась в описании к снимку, что это грим.

«Жутко как-то стало. Но Грим – супер», - написала подписчица. «Грим очень крутой! Смотрю на фото уже 30 минут) глаз не оторвать», - подчеркивает фанатка. «Все так будем это точно...но это будет уже не грим», - подытожила девушка.

Теперь акrаунт звезды атакуют хейтеры, которые усмотрели недостоверность информации на странице проекта «Masha from Russia», где 33-летняя Машкова удивила всех внешним видом.