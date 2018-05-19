Анна Хилькевич рассказала, что не является романтической натурой

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Российская актриса Анна Хилькевич рассказала поклонникам о том, что не считает себя романтической натурой. Новая фотография привлекла внимание поклонников девушки, которые отметили, что беременность её украшает, но другим показалось, что она просто перестаралась с фотошопом.

На своей странице в социальной сети Анна рассказала, что романтические проявления являются редкостью в её жизни. Но и это Хилькевич чаще связывает с причёской и платьем, а не личными порывами. К публикации актриса прикрепила фотографию, на которой предстала перед поклонниками в лёгком белом платье, улыбаясь в объектив.

Фанаты Хилькевич отметили, что беременность её украшает, и округлившиеся щёки к лицу для постоянно худеющей актрисы. Для многих признание Анны в том, что она не романтичная, стало неожиданностью, оказалось, многие связывали её именно с подобными образами. Но не все из подписчиков восторгались фотографией актрисы, предположив, что основную красоту Анне придаёт последующая обработка в фотошопе, с которым, по их мнению, она перестаралась.