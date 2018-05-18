Дмитрий Шепелев: Заветная мечта сына исполнена

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Многие российские звёзды считают вполне нормальным потакать своим детям в их желаниях. Впрочем, как отмечают знатоки мира шоу-бизнеса, они бывают вполне доступными и невинными.

Шепелев в своём аккаунте в Instagram сообщил о впечатлениях об этом событии, на котором мечта сына была исполнена.

Фолловеры, которые считают, что Дмитрий Шепелев их идеал, уже давно знают, что он «идеальный отец», пример с которого стоит брать многим. Он не отказывается от этого, и продолжает демонстрировать свои качества «идеального папы».

Шепелев сообщает, что каждым утром он раньше прекращает свой сон, чтобы сын получил к своему пробуждению вкусный завтрак. Помимо того, он до настоящего времени думал, как исполнить его заветную мечту.

Как оказалось, она заключалась в том, чтобы побывать за кулисами всемирно известного цирка du Soleil.

Мечта сына Шепелева сбылась. Отец смог обеспечить встречу своего сына с артистами этого цирка, выступлением которых он восхищён. Почитатели Шепелева уже оценили этот пост. Папа – есть Папа, в большинстве своём пишут они.