Дэдпул назвал Сергея Шнурова «любимым русским»

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В комментариях к посту Сергея Шнурова появилась запись американского актера Райана Рейнольдса, известного благодаря главной роли в «Дэдпуле». Теперь солист «Ленинграда» обладает титулом «любимого русского» и готовится сняться в «Дэдпул-3».

Шнуров поразил Рейнольдса своим музыкальным талантом. Услышав его песни, актер сказал: «Ты только что заменил Колосса, став моим любимым русским». Напомним, что персонаж Колосса принадлежит к мутантам из фильма «Люди Икс» и он был единственным, кого сыграл российский актер.

Сам Шнуров оказался удивлен таким отзывом от популярного актёра, который только что снялся во второй части серии фильмов «Дэдпул». В ответ легендарному Рейнольдсу, музыкант пишет, что готов сняться в 3-й части «Дэдпула».

В комментариях к опубликованному скриншоту с памятным отзывом от актера разразился спор, чем же была заслужена такая похвала. Многие отметили, что у солиста «Ленинграда» есть общие черты с типичным супергероем из американских фильмов. Это, прежде всего, привычка «говорить в лоб». Без любого стеснения правда «полетит» прямо в собеседника, что можно заметить даже по странице Шнурова в Instagram, где он нередко не стесняется в выражениях. Также поклонники отметили любовь к скандалам и желание оказаться в их центре.

Теперь, хоть Шнуров и отметил, что готов к роли в «Дэдпул-3», поклонники спорят, кем бы во вселенных кинокомиксов стал бы музыкант.