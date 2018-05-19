Пианист-виртуоз Денис Мацуев не может определиться с выбором дорогостоящего рояля

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Денис Мацуев готовится выступить на открытии ЧМ-2018, для этого он решил приобрести новый рояль. Однако выбрать музыкальный инструмент «Steinway» оказалось сложным делом для виртуоза, занимающего 36 место в списке лучших пианистов планеты.

На своей странице в социальной сети Денис опубликовал фотографию, на которой он выбирает новый рояль на фабрике в Гамбурге. Сам Мацуев отмечает, что выбор музыкального инструмента является трудоемким и сложным процессом. На снимке видно, как пианист сидит между двумя рядами роялей, которые выглядят совершенно одинаково. Но Денису предстоит испробовать каждый из них, чтобы определиться, какой из инструментов подходит ему.

Рояли марки «Steinway and sons» считаются одними из самых престижных в мире, что для многих кажется несбыточной мечтой. По мнению многих, на фотографии показано то, как выглядит рай для пианиста. Кто-то из подписчиков Мацуева пошутил о том, что ему стоило записать видео со звучанием каждого из инструментов, но это потребовало бы несколько часов.