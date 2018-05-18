Стала известна обладательница самого дорогого обручального кольца в истории королевских свадеб

Сегодня, 19:49

В преддверии королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл пользователи Интернета решили вспомнить самые дорогие обручальные кольца в истории королевских свадеб. Кольцо невесты принца Гарри за 9,9 миллионов рублей оказалось одним из самых дешёвых.

Великолепное обручальное кольцо Меган Маркл, которое было создано по эскизам принца Гарри, специалисты оценили в 9,9 миллионов рублей. А вот королева Елизавета II в тяжёлые послевоенные времена с радостью приняла подарок будущего мужа за 8,3 миллиона. Кольцо принцессы Дианы с великолепным сапфиром обошлось в 24,9 миллионов рублей, которое позже было подарено принцем Уильямом своей супруге Кейт Миддлтон.

В своё время дядя королевы Великобритании Елизаветы II Эдуард VIII преподнёс совей невесте Уиллис Симпсон ювелирное украшение в честь их помолвки за 149,3 миллиона.

И обладательницей самого дорого обручального кольца в истории королевских свадеб стала Грейс Келли, которая получила подарок от принца Монако Ренье III, который не пожалел 257,3 миллионов рублей для своей возлюбленной американской актрисы.